Туляки принесли в банк почти 530 тысяч монет

Жители Тульской области приняли активное участие в «Монетной неделе». Благодаря акции в оборот вернулось почти 530 тысяч монет на два миллиона рублей, рассказали в пресс-службе регионального отделения Центробанка.

Скопившуюся мелочь люди обменивали на банкноты или зачисляли на счет без комиссии. Чаще всего они приносили монеты номиналом 1 рубль (138 тысяч штук) и 10 рублей (137 тысяч штук). В копилках туляков нашлись и однокопеечные монеты (7 тысяч штук).