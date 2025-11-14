  1. Моя Слобода
Туляки принесли в банк почти 530 тысяч монет

Чаще всего люди приносили монеты номиналом 1 рубль и 10 рублей.

Туляки принесли в банк почти 530 тысяч монет
Фото freepik.com.

Жители Тульской области приняли активное участие в «Монетной неделе». Благодаря акции в оборот вернулось почти 530 тысяч монет на два миллиона рублей, рассказали в пресс-службе регионального отделения Центробанка.

Скопившуюся мелочь люди обменивали на банкноты или зачисляли на счет без комиссии. Чаще всего они приносили монеты номиналом 1 рубль (138 тысяч штук) и 10 рублей (137 тысяч штук). В копилках туляков нашлись и однокопеечные монеты (7 тысяч штук).

В целом по России во время акции жители страны вернули в обращение более 56 миллионов монет почти на 245 миллионов рублей.

«Не копите монеты дома, а расплачивайтесь ими — это такое же платежное средство, как и банкноты. Чтобы деньги не лежали без дела, ими можно оплачивать небольшие покупки в магазинах или проезд в транспорте», — отметила эксперт по денежным знакам тульского отделения Банка России Анна Беловинцева.

сегодня, в 14:16 0
Место
Тульская область
Прочее
монетная неделя центробанк
