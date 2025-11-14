  1. Моя Слобода
Туляки могут помочь приютам для бездомных животных

В регионе пройдет специальная акция.

Туляки могут помочь приютам для бездомных животных
Фото Алексея Пирязева.

С 13 по 27 ноября в Тульской области пройдет сбор помощи для бездомных животных. Об этом сообщается на сайте комитета ветеринарии региона. 

Каждый желающий может принести корм, лекарственные препараты, пеленки, игрушки, миски и другие необходимые товары для животных по следующим адресам (по будням):

Штаб общественной поддержки «Единой России» в Тульской области
Тула, ул. Советская, 67
Режим работы: с 10.00 до 18.00

Тульская областная научная библиотека
Тула, ул. Тургеневская, 48
Режим работы: с 10.00 до 18.00

Комитет ветеринарии Тульской области
Тула, ул. Будённого, 81
(а также филиалы в муниципальных образованиях региона)
Режим работы: с 9.00 до 17.00

Тульская природоохранная прокуратура
Тула, ул. Мира, 54
Режим работы: с 9.00 до 18.00

Все собранные товары будут переданы в приюты для бездомных животных Тульской области.

Фотограф
сегодня, в 09:43 +3
