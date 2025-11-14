  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулячка проехала почти три тысячи километров без остановки за рулем каршеринга - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тулячка проехала почти три тысячи километров без остановки за рулем каршеринга

Чаще всего жители региона ездят в Москву, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Тулячка проехала почти три тысячи километров без остановки за рулем каршеринга
Фото freepik.com.

Жители Тульской области за шесть лет совершили 650 кругосветных путешествий на каршеринге. Как рассказали Myslo в компании «Делимобиль», чаще всего туляки ездят в Москву, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург. 

Средняя поездка длится 47 минут и составляет 17 километров, примерно как путь от Тульского кремля до Ясной Поляны.

Для поездок жители Тулы чаще выбирают категорию «эконом», например Kia Rio и Hyundai Solaris, а также комфорт — Nissan Qashqai. При этом заметно растёт интерес к премиальному сегменту, особенно к Mercedes-Benz E 200, GLC 250, A 200 и BMW 320i.

За шесть лет в истории тульского каршеринга появились свои рекордсмены. Один из пользователей суммарно потратил на аренду почти два миллиона рублей.

Ещё одно достижение — 25-летняя тулячка проехала почти 3000 километров без остановки, а самая длинная поездка с поминутной оплатой составила 2000 километров.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:32 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
каршеринг путешествия делимобиль
Погода в Туле 14 ноября: сухо и до 10 градусов тепла
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 ноября: сухо и до 10 градусов тепла
сегодня, в 07:00, 124 973 5
Тулячка проехала почти три тысячи километров без остановки за рулем каршеринга
Жизнь Тулы и области
Тулячка проехала почти три тысячи километров без остановки за рулем каршеринга
сегодня, в 12:32, 25 964 2
Туляки могут помочь приютам для бездомных животных
Жизнь Тулы и области
Туляки могут помочь приютам для бездомных животных
сегодня, в 09:43, 22 558 3
Помещение бывшего стриптиз-клуба «Zажигaлкa» в Туле выставили на продажу за 20 млн рублей
Жизнь Тулы и области
Помещение бывшего стриптиз-клуба «Zажигaлкa» в Туле выставили на продажу за 20 млн рублей
сегодня, в 12:50, 21 683 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ограничение движения трамваев по Пролетарскому мосту в Туле продлено по 23 ноября
Ограничение движения трамваев по Пролетарскому мосту в Туле продлено по 23 ноября
Арестован туляк, который приютил на своем участке нелегальных мигрантов
Арестован туляк, который приютил на своем участке нелегальных мигрантов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.