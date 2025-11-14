Тулячка проехала почти три тысячи километров без остановки за рулем каршеринга

Чаще всего жители региона ездят в Москву, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Фото freepik.com.

Жители Тульской области за шесть лет совершили 650 кругосветных путешествий на каршеринге. Как рассказали Myslo в компании «Делимобиль», чаще всего туляки ездят в Москву, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Средняя поездка длится 47 минут и составляет 17 километров, примерно как путь от Тульского кремля до Ясной Поляны.

Для поездок жители Тулы чаще выбирают категорию «эконом», например Kia Rio и Hyundai Solaris, а также комфорт — Nissan Qashqai. При этом заметно растёт интерес к премиальному сегменту, особенно к Mercedes-Benz E 200, GLC 250, A 200 и BMW 320i.

За шесть лет в истории тульского каршеринга появились свои рекордсмены. Один из пользователей суммарно потратил на аренду почти два миллиона рублей.

Ещё одно достижение — 25-летняя тулячка проехала почти 3000 километров без остановки, а самая длинная поездка с поминутной оплатой составила 2000 километров.