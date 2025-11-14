  1. Моя Слобода
Обломки БПЛА упали на производственное здание: тульские спасатели отработали действия при атаке

Сотрудники показали слаженность и профессионализм.

Обломки БПЛА упали на производственное здание: тульские спасатели отработали действия при атаке
Фото управления противопожарной службы Тульской области.

Сегодня, 14 ноября, на учебном полигоне сотрудники областной поисково-спасательной службы отрабатывали действия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с попаданием БПЛА в объект гражданской инфраструктуры.

MyCollages (1).jpg

По замыслу учения из-за падения беспилотника частично разрушено одно из производственных зданий, имеются пострадавшие.

Специалистам предстояло оперативно прибыть к месту ЧП, развернуть в зоне ЧС лагерь временного пребывания, а также спасти условных пострадавших (в условиях загазованной среды и обрушения здания). 

«Спасатели в очередной раз продемонстрировали слаженность и профессионализм. Техника не подвела, люди тоже, — отметили в региональном управлении. 

сегодня, в 15:37 0
Место
Тульская область
Прочее
БПЛА учения спасатели
