Обломки БПЛА упали на производственное здание: тульские спасатели отработали действия при атаке

Фото управления противопожарной службы Тульской области.

Сегодня, 14 ноября, на учебном полигоне сотрудники областной поисково-спасательной службы отрабатывали действия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с попаданием БПЛА в объект гражданской инфраструктуры.

По замыслу учения из-за падения беспилотника частично разрушено одно из производственных зданий, имеются пострадавшие.

Специалистам предстояло оперативно прибыть к месту ЧП, развернуть в зоне ЧС лагерь временного пребывания, а также спасти условных пострадавших (в условиях загазованной среды и обрушения здания).

«Спасатели в очередной раз продемонстрировали слаженность и профессионализм. Техника не подвела, люди тоже, — отметили в региональном управлении.