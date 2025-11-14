  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские леса оказались под угрозой из-за увеличения численности пяденицы северной - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульские леса оказались под угрозой из-за увеличения численности пяденицы северной

Этот вредитель массово повреждает березу, липу, клен.

Тульские леса оказались под угрозой из-за увеличения численности пяденицы северной
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области зарегистрировано увеличение численности вредителя — пяденицы северной. Это представляет угрозу для лиственных насаждений. Об этом сообщили специалисты Центра защиты леса. 

Вредитель может массово повредить березы, липы, клен и другие лиственные деревья.

Гусеницы объедают листья, оставляя от них лишь скелет из жилок. При массовом нашествии деревья могут полностью лишаться листового покрова, что приводит к их ослаблению, резкому снижению прироста и гибели в течение нескольких сезонов.

Вспышки численности этого вредителя носят циклический характер и могут охватывать значительные площади. Деревья, пережившие объедание, становятся легкой добычей для стволовых вредителей и болезней.

Для контроля численности вредителя лесопатологи проведут наземные наблюдения, итоги которых подведут в конце ноября.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф
сегодня, в 11:11 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
лесопатологи вредители
Погода в Туле 14 ноября: сухо и до 10 градусов тепла
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 ноября: сухо и до 10 градусов тепла
сегодня, в 07:00, 124 973 5
Тулячка проехала почти три тысячи километров без остановки за рулем каршеринга
Жизнь Тулы и области
Тулячка проехала почти три тысячи километров без остановки за рулем каршеринга
сегодня, в 12:32, 25 962 2
Туляки могут помочь приютам для бездомных животных
Жизнь Тулы и области
Туляки могут помочь приютам для бездомных животных
сегодня, в 09:43, 22 557 3
Помещение бывшего стриптиз-клуба «Zажигaлкa» в Туле выставили на продажу за 20 млн рублей
Жизнь Тулы и области
Помещение бывшего стриптиз-клуба «Zажигaлкa» в Туле выставили на продажу за 20 млн рублей
сегодня, в 12:50, 21 683 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Кибербабушка» поможет Билайну бороться с мошенниками
«Кибербабушка» поможет Билайну бороться с мошенниками
Легковушка столкнулась с трамваем на улице Руднева: движение парализовано
Легковушка столкнулась с трамваем на улице Руднева: движение парализовано
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.