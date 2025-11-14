Тульские леса оказались под угрозой из-за увеличения численности пяденицы северной

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области зарегистрировано увеличение численности вредителя — пяденицы северной. Это представляет угрозу для лиственных насаждений. Об этом сообщили специалисты Центра защиты леса.

Вредитель может массово повредить березы, липы, клен и другие лиственные деревья.

Гусеницы объедают листья, оставляя от них лишь скелет из жилок. При массовом нашествии деревья могут полностью лишаться листового покрова, что приводит к их ослаблению, резкому снижению прироста и гибели в течение нескольких сезонов.

Вспышки численности этого вредителя носят циклический характер и могут охватывать значительные площади. Деревья, пережившие объедание, становятся легкой добычей для стволовых вредителей и болезней.

Для контроля численности вредителя лесопатологи проведут наземные наблюдения, итоги которых подведут в конце ноября.