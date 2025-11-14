Тульская «Октава» запустила блогерский клуб для всех желающих

Фото: пресс-служба творческого индустриального кластера «Октава»

Творческий индустриальный кластер «Октава» объявил о создании закрытого блогерского клуба «В кадре с Октавой». Отмечается, что это «не сообщество по количеству аудитории, а по уровню вовлечённости».

Вступить в клуб может любой активный житель оружейной столицы. Для этого понадобится заполнить анкету и пройти отбор. Участники сообщества получат ряд привелегий:

ранний доступ к анонсам и закулисью событий «Октавы»,

возможность предлагать собственные форматы и героев,

медиаподдержку и помощь в реализации идей от команды кластера,

20% скидку на аренду площадок для съёмок и собственных мероприятий,

участие в премии «Топ-50 блогеров Октавы» в конце 2026 года.

Сообщается, что скоро у клуба появится собственный мерч, созданный совместно с участниками.