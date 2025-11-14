С начала года Тульская область отразила более 62 млн кибератак

В Тульской области с начала года специалисты более 62,5 миллиона атак, включая около миллиона атак высокой опасности. Отфильтровано около 1,3 подключений из недружественных стран, рассказал замминистра регионального цифрового развития и связи Роман Борисов на главном ИТ-форуме страны.
Для защиты данных в Тульской области используют современные отечественные и сертифицированные решения, регулярно обновляют защиты и выстраивают комплексную систему противодействия угрозам.
Архитектура безопасности включает:
- сетевую защиту;
- средства предотвращения несанкционированного доступа;
- защиту порталов;
- предотвращение утечки данных;
- мониторинг соответствия стандартам и антивирусную защиту.
Для повышения цифровой грамотности туляков регулярно проводятся «Уроки цифры» и «Цифровые ликбезы», совместные брифинги с УМВД, семинары и радиоэфиры.