  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С начала года Тульская область отразила более 62 млн кибератак - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

С начала года Тульская область отразила более 62 млн кибератак

Для повышения цифровой грамотности жителей регулярно проводят «Уроки цифры» и «Цифровые ликбезы».

С начала года Тульская область отразила более 62 млн кибератак
Фото правительства Тульской области.

В Тульской области с начала года специалисты более 62,5 миллиона атак, включая около миллиона атак высокой опасности. Отфильтровано около 1,3 подключений из недружественных стран, рассказал замминистра регионального цифрового развития и связи Роман Борисов на главном ИТ-форуме страны.

Для защиты данных в Тульской области используют современные отечественные и сертифицированные решения, регулярно обновляют защиты и выстраивают комплексную систему противодействия угрозам.

Архитектура безопасности включает:

  • сетевую защиту;
  • средства предотвращения несанкционированного доступа;
  • защиту порталов;
  • предотвращение утечки данных;
  • мониторинг соответствия стандартам и антивирусную защиту.

Для повышения цифровой грамотности туляков регулярно проводятся «Уроки цифры» и «Цифровые ликбезы», совместные брифинги с УМВД, семинары и радиоэфиры.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:13 −4
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
кибератаки мошенники защита
Погода в Туле 15 ноября: мокро, ветрено и до +6
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 15 ноября: мокро, ветрено и до +6
сегодня, в 09:00, 163 1127 3
В середине 2026 года в России хотят запустить продажи вин через маркетплейсы
Жизнь Тулы и области
В середине 2026 года в России хотят запустить продажи вин через маркетплейсы
сегодня, в 13:07, 45 441 2
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
вчера, в 21:12, 76 1608 0
В Туле откроется избирательный участок на выборах парламента Киргизии 
Жизнь Тулы и области
В Туле откроется избирательный участок на выборах парламента Киргизии 
сегодня, в 10:02, 25 585 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В середине 2026 года в России хотят запустить продажи вин через маркетплейсы
В середине 2026 года в России хотят запустить продажи вин через маркетплейсы
Тульская компания попалась на подделке сливочного масла
Тульская компания попалась на подделке сливочного масла
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.