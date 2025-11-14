С начала года Тульская область отразила более 62 млн кибератак

Для повышения цифровой грамотности жителей регулярно проводят «Уроки цифры» и «Цифровые ликбезы».

Фото правительства Тульской области.

В Тульской области с начала года специалисты более 62,5 миллиона атак, включая около миллиона атак высокой опасности. Отфильтровано около 1,3 подключений из недружественных стран, рассказал замминистра регионального цифрового развития и связи Роман Борисов на главном ИТ-форуме страны.

Для защиты данных в Тульской области используют современные отечественные и сертифицированные решения, регулярно обновляют защиты и выстраивают комплексную систему противодействия угрозам.

Архитектура безопасности включает:

сетевую защиту;

средства предотвращения несанкционированного доступа;

защиту порталов;

предотвращение утечки данных;

мониторинг соответствия стандартам и антивирусную защиту.

Для повышения цифровой грамотности туляков регулярно проводятся «Уроки цифры» и «Цифровые ликбезы», совместные брифинги с УМВД, семинары и радиоэфиры.