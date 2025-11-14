  1. Моя Слобода
Прощальное видео: Сергей Кулик объявил об уходе с поста главы администрации Донского

Экс-глава города объявил о своем уходе с должности на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Прощальное видео: Сергей Кулик объявил об уходе с поста главы администрации Донского

«Это видео — не про завершение пути. Это про людей, с которыми мы вместе делали наш город сильнее. Спасибо каждому за доверие, за диалог, за поддержку — она была опорой в самые непростые моменты. Пусть впереди у нас у всех будет только движение вперёд и новые смыслы. А сейчас — несколько минут о том, что мы прожили вместе», — написал 14 ноября на своей странице Сергей Кулик.

Кстати, четыре дня назад Сергей Кулик на своей же странице опровергал опубликованную в СМИ информацию о своем уходе с поста. Он заявил, что «продолжает работать в прежнем темпе, стараясь выполнить в срок все взятые на себя обязательства по вашим просьбам на личных приемах».

В подтверждение своих слов приложил «очередной „репортаж с полей“ и хорошие „дорожные“ новости»:

Напомним, Сергей Кулик возглавил администрацию Донского в сентябре 2023 года, сменив на посту своего руководителя Руслана Бутова. До этого Кулик курировал в администрации вопросы жизнеобеспечения.

сегодня, в 13:16 +1
