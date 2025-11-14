Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер до 17 м/с

Фото Дмитрия Дзюбина.

В ближайшие часы в Тульской области усилится юго-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Такая погода продлится до конца суток. Водителям следует быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

При порывистом ветре машины следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

Будьте внимательны и осторожны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефону 101 или 112.