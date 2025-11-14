  1. Моя Слобода
Искусственный интеллект заметил лису в парке Тулы 

Для выявления прогулок с животными в неположенном месте Минцифры Тульской области начало тестировать видеоаналитику на базе ИИ.

Система искусственного интеллекта, отслеживающая общественный порядок, анализирует видео с 40 камер Тулы. Пилотный проект стартовал в октябре.

Алгоритм фиксирует такие нарушения, как выгул собак в запрещённых зонах, например на детских площадках.

Уже в начале испытаний в парке «Левша» (зеленая зона в зареченских Горелках на месте бывшего пионерлагеря «Левша») на окраине Тулы программа распознала лису.

В Минцифры напомнили, что в рамках проекта нейросеть может выявлять также факты курения и выгул домашних животных в неположенных местах, «отлавливать» нарушителей на самокатах.

сегодня, в 15:15 +2
