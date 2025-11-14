Икона тульских заключенных может стать лучшей в России

В УФСИН России по Тульской области подведены итоги конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон».

Работа осужденных из исправительной колонии № 1 заняла первое место на региональном этапе конкурса и будет представлена на финальном этапе в Москве. Картина называется «Запрестольная икона Спаситель и евангелисты».

Второе место жюри присудило работе «Икона Архангел Михаил» осужденной из следственного изолятора № 1, третье место — работе осужденного из исправительной колонии № 5 «Икона Святой благословенный князь Дмитрий Донской».

Конкурс проходит в рамках ежегодного Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением».