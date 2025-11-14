Генпланы, проекты застройки и планировки в Тульской области смогут утверждать без публичных обсуждений

Не все, но в некоторых случаях так можно будет делать. Правительству предлагается определить эти случаи.

Подготовлен проект внесения изменений в Закон «О градостроительной деятельности в Тульской области». Инициатором его стал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Корректировка предполагает расширение полномочий правительства региона в сфере градостроительной деятельности. Перечень полномочий содержит статья 4, в которую и предлагается внести изменения.

Предлагается дополнить имеющийся перечень еще тремя:

подготовка проектов генеральных планов поселений, муниципальных и городских округов, а также проектов внесения изменений в эти Генпланы без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

подготовка проектов правил землепользования и застройки и проектов изменений правила землепользования и застройки без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

утверждение проектов планировки и межевания территории и внесение изменений в такие проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

Во всех трех случаях правительство Тульской области должно определить ситуации, когда у нее есть такое право.

Сейчас проект внесения изменений проходит антикоррупционную экспертизу.