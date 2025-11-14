Дмитрий Марков предложил эндокринологам вместе с пациентами выбирать правильные продукты в магазинах

Зампред правительства Тульской области считает, что лекции диабетики могут смотреть онлайн, а продукты лучше покупать под контролем врача.

14 ноября — Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Накануне зампред правительства Тульской области Дмитрий Марков проверил работу регионального эндокринологического центра.

Он был создан на базе Тульской областной клинической больницы 1 сентября 2023 года. Здесь оказывают амбулаторную первичную специализированную медпомощь по профилю «эндокринология». За 10 месяцев этого года врачи осмотрели 7625 пациентов, из них 2205 пациентов с сахарным диабетом и 334 с гестационным сахарным диабетом беременных.

Вечером в четверг в центр приехал зампред правительства Дмитрий Марков. Он пообщался с пациентами и врачами центра, осмотрел офтальмологический кабинет лазерного центра и школы диабета.

В январе 2025 года кабинет дооснастили по федеральной программе «Борьба с сахарным диабетом» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ожидающие своего приема пациенты посетовали, что не всегда точно по времени идет прием. Правда, при этом сами же ответили почему:

— Там перевязки делают (пациенты сидели перед кабинетом сосудистого хирурга и врача-комбустиолога, принимающих больных с диабетической стопой. — Прим. авт.). Не все пациенты быстро раздеваются-одеваются. Да и поговорить с доктором надо.

На вопрос Дмитрия Маркова о том, все ли лекарства пациенты получают вовремя и в нужном объеме, все единодушно ответили, что проблем нет.

— Это очень важно услышать именно от вас, что все правильно организовано. Обеспечение лекарствами диабетиков — на личном контроле у губернатора региона, — сказал зампред.

В «Школе для пациентов с сахарным диабетом» на базе эндокринологического отделения облбольницы прошли обучение 411 человек, а на базе диагностического центра — 72 человека.

— Вы первый раз на занятиях? Чувствуете эффективность обучения? — поинтересовался Дмитрий Марков у пяти женщин, пришедших на занятия.

Оказалось, что тулячки регулярно посещают занятия и считают их полезными и нужными.

— Я научилась жить с диабетом. Сейчас у меня стабилизировался сахар — помогли и правильно подобранные лекарства, и продукты. И самое главное — я начала ходить! Каждое утро — 15 тысяч шагов. Это отличный вид физнагрузки, то, что нам подходит, — говорит Елена Юрьевна.

По словам Дмитрия Маркова, пациенты с диабетом, которые следят за весом, правильно питаются, соблюдают режим труда, отдыха и физической нагрузки, живут дольше и качество их жизни выше, чем у тех, кто этого не делает.

— Я эндокринолог, доктор медицинских наук, а будучи еще ординатором, вел школу для диабетиков. Сейчас есть ряд школ, где пациенты вместе с медработником ходят в магазины. Думаю, это очень интересный опыт. Важно посмотреть, какие продукты выберет сам пациент и какие продукты оставит или уберет из корзины врач. И обязательно объяснит, почему он так сделал! — предложил Дмитрий Марков. А потом добавил: — Вообще, есть можно все. Весь вопрос — в количестве. А самая лучшая таблетка от диабета и не только от него — физическая нагрузка.

Таких школ для пациентов с диабетом в Тульской области семь. Правда, по словам заведующей центром Маргариты Федотовой, не все хотят учиться — на это нужно время. И желание.

— Давайте подумаем о том, чтобы сделать знания о диабете более доступными. Сейчас даже в высшей школе лекции можно посмотреть онлайн в удобное время, а вот практические занятия и консультации с преподавателем — уже лично. Такой опыт можно применить и к Школе для диабетиков, — предложил зампред.

Дмитрий Марков осмотрел офтальмологический кабинет с лазерной операционной.

Здесь в этом году осмотрели 1069 человек, провели 457 лазерных коагуляций сетчатки глаза и 1033 оптических когерентных томографий. В январе 2025 года кабинет дооснастили по федеральной программе «Борьба с сахарным диабетом».

— Сколько пациентов в день проходит через кабинет? — поинтересовался зампред.

Оказалось, что 40-50. И в основном врачи направляют сюда пациентов после диспансеризации. Медицинскую помощь в центре могут получить все жители нашего региона по направлению от врача-эндокринолога или врача-терапевта по месту жительства либо по направлению врача-эндокринолога из межрайонного эндокринологического центра. Специалисты РЭЦ принимают участие в выездах мобильных медицинских бригад для консультаций жителей населенных пунктов, расположенных на значительном удалении от медицинской организации и имеющих плохую транспортную доступность. В 2025 году проведено 22 таких выезда, на которых осмотрено 399 человек.

О том, как проходит лечение диабетической ретинопатии, рассказала Ирина Лысова, офтальмолог лазерного центра:

— Когда человеку ставят диагноз «диабет», его сразу направляют к офтальмологу — осмотреть глазное дно. Потому что диабетическая ретинопатия развивается практически у всех пациентов с диабетом 1-го типа и большинства пациентов с диабетом 2-го типа. Развитие болезни зависит от стажа диабета и компенсации сахаров.

Мы выявляем проблемы с сетчаткой на осмотре с расширением зрачка (для этого перед осмотром закапывают атропин) на оптическом когерентном томографе — осматриваем сетчатку послойно, оцениваем сосудистое русло сетчатки. И если выявлены патологии, назначаем лазерное лечение.

У пациентов с диабетической ретинопатией снижается острота зрения, особенно если затронута центральная зона сетчатки — там могут возникать отеки, кровоизлияния, откладывается холестерин. Но бывают случаи, когда человек не замечает развития болезни, потому что задействованы периферические зоны сетчатки. Ретинопатия не болит, ее не увидишь в зеркало, но при этом на сетчатке разрастаются патологические кровеносные сосуды. Из-за чего возможны кровоизлияния и отслойка сетчатки. Это самые грозные осложнения диабетической ретинопатии.

Лазерная коагуляция — «золотой» стандарт лечения ретинопатологии, принятый во всем мире. Процедура проводится непосредственно на ткани сетчатки глаза лазерным лучом без нарушения целостности глазного яблока, традиционного для полостной хирургии. Это безболезненная процедура выполняется амбулаторно и занимает всего 10-15 минут.

Дмитрий Марков — Сахарный диабет, онкология и сердечно-сосудистые заболевания — три проблемы, которые беспокоят все человечество. В России приняты соответствующие три национальные федеральные программы — по раннему выявлению, диагностике, лечению и лекарственному сопровождению этих болезней, — рассказал после осмотра центра Дмитрий Марков. — Сейчас пациентов с сахарным диабетом по Туле и Тульской области около 80 тысяч человек, из них с сахарным диабетом 1-го типа чуть более 3 тысяч. Так как растет продолжительность жизни, число людей с диабетом тоже будет расти, потому что это возрастное метаболическое заболевание. И самое важное — своевременно его выявить. С диабетом можно вполне качественно жить, есть правильно питаться и двигаться.

По словам зампреда, Тульская область — первый регион, где действует программа непрерывного мониторинга глюкозы для беременных женщин с сахарным диабетом. Эта практика является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

По словам заведующей центром Маргариты Федотовой, факторы риска сахарного диабета 2-го типа — избыточный вес, инсулинорезистентность, поликистоз яичников, неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

— Насторожиться и проверить свои сахара надо, если вы прибавили в весе или, наоборот, резко похудели без видимых причин, если у вас сухость во рту, частое мочеиспускание, боль и онемение нижних конечностей, а любые ранки плохо заживают, — пояснила Маргарита Федотова. — По клиническим рекомендациям после 45 лет всем нужно сдавать раз в год кровь на глюкозу. Если утром натощак у вас сахар на верней границе нормы, а после приема пищи он нормализуется, это признак нарушения секреции инсулина и развития инсулинорезистентности.

Для справки: уровень сахара в крови утром натощак 3,3-5,5 ммоль/л. Уровень сахара в крови через два часа после еды не должен превышать 7,8 ммоль/л.