Буйство погоды: в выходные туляков ждут морозы и мокрый снег с дождем

На дорогах возможна гололедица.

Фото Дмитрия Дзюбина.

В субботу, 15 ноября, начнется похолодание: ночью ожидаются небольшие осадки, днем пройдут дожди, плавно переходящие в мокрый снег. Погода будет определяться южной периферией циклона, прохождением
холодного фронта, рассказали Myslo синоптики. 

Температура опустится до диапазона от 0 до +5°C, а вечером возможно до −2°C. На дорогах появятся гололедица и наледь, ветер усилится до 11–16 метров в секунду. 

В воскресенье, 16 ноября, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ночью туляков ждет мороз. Температура опустится до −6…−10 °C, днем воздух прогреется до −3…+2 °C. Дороги снова будут скользкими, ветер северо-западный с переходом на южный 4-9 м/с. 

Завершит выходные день понедельника, 17 ноября, когда вновь вернется тепло: днем ожидается +3…+8 °C, но ночи станут прохладнее — от −4 до +1 °C. Днем кратковременные осадки перейдут в дождь, а дороги снова окажутся подвержены гололедице.

В понедельник, 17 ноября, Тульскую область снова накроют дожди. Ветер южной четверти 5-10 м/с, температура ночью -4…+10 °C, днем — +3…+8 °C.

 

