В Тульской области железную дорогу подготовили к зиме

Расчищать пути будут семь снегоуборочных машин.

Фото предоставлено МЖД.

В Тульской области завершилась подготовка подвижного состава и снегоочистительной техники к работе зимой. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В моторвагонном депо Новомосковска прошли проверку 56 вагонов электропоездов и 45 вагонов рельсовых автобусов РА-2. Особое внимание железнодорожники уделили работе систем отопления салонов и кабин управления, переводу оборудования на зимний режим работы, сезонной замене смазочных материалов.

Для очистки стрелочных переводов от снега на станциях подготовили компрессорные установки, устройства пневмообдувки и электрообогрева.

Расчищать пути будут 7 снегоуборочных машин, 3 пневмообдувочные машины, а также 4 плужных снегоочистителя.

Создан 100-процентный запас материально-технических ресурсов, необходимых для оперативного устранения неисправностей.