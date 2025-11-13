В Тульской области пройдет масштабное IT-соревнование

Подать заявку на участие можно до 3 декабря.

Стартовала регистрация на крупнейший хакатон региона для IT-специалистов и начинающих разработчиков Tula Hack Days. Мероприятие пройдет 5–7 декабря. Организатором выступает министерство цифрового развития и связи Тульской области.

Подать заявку на участие можно до 3 декабря по ссылке.

Участников ждут реальные задачи, живые кейсы для портфолио и возможность представить свои идеи экспертам и партнерам отрасли. Основное направление 2025 года — анализ данных и картография.

Команды поборются за призовой фонд в размере 700 000 рублей.