В Тульской области транспортные компании попросили брать на работу заключенных

С таким предложением выступили в УФСИН.

В Тульской области транспортные компании попросили брать на работу заключенных
Фото Алексея Пирязева.

Накануне, 12 ноября, министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская провела рабочую встречу с зам. начальника регионального УФСИН Александром Карамышевым, чтобы обсудить привлечение заключённых к полезным работам.

Основная цель — научить осуждённых новым профессиям, чтобы облегчить их возвращение в общество после освобождения.

Так, на базе исправительных учреждений региона уже работают оснащенные автосервисы, где осужденные выполняют кузовные работы (включая покраску), а также ремонт двигателей и ходовой части.

«Успешный опыт такого взаимодействия уже налажен с одной из организаций Новомосковска, где осужденные занимаются восстановлением автобусов ПАЗ, тратя на каждый автомобиль около одной недели», — отметили в региональном минтрансе.

УФСИН предлагает транспортным компаниям региона воспользоваться трудовым потенциалом не только для ремонта автотранспорта, но и для решения других задач, включая металло- и деревообработку, а также пошив специальной одежды.

Фотограф
сегодня, в 16:21 0
Место
Тульская область
Прочее
осужденные транспорт ремонт
13 ноября в Туле стартует международный фестиваль документального кино Beat Weekend
13 ноября в Туле стартует международный фестиваль документального кино Beat Weekend
