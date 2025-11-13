  1. Моя Слобода
В октябре туляки подали в Росреестр более 1000 заявок на регистрацию ипотеки

При подаче документов в электронном виде услуга может быть оказана за один рабочий день.

В октябре туляки подали в Росреестр более 1000 заявок на регистрацию ипотеки
Фото Алексея Пирязева.

В октябре в Управление Росреестра по Тульской области поступило 1 165 пакетов документов на регистрацию ипотеки (на 25,5% больше, чем в месяцем ранее). Более 80% всех заявлений были поданы в электронном виде.

– Электронная регистрация ипотеки существенно сокращает время оформления документов. Большинство заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, оформляется в течение одного рабочего дня, – рассказала и. о. руководителя тульского Управления Росреестра Наталья Болсуновская.

Подать заявление на регистрацию ипотеки можно через личный кабинет официального сайта Росреестра. Электронные сервисы доступны круглосуточно.

Фотограф
вчера, в 20:50 0
Тульская область признана «Умным регионом года»
Тульская область признана «Умным регионом года»
В Туле водитель мчал по встречке и требовал, чтобы ему уступили
В Туле водитель мчал по встречке и требовал, чтобы ему уступили
