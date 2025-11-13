В ночь на 15 ноября на Зареченском мосту перекроют две полосы движения

Это связано с ремонтом.

Фото Максима Котенева из архива Myslo.

На Зареченском мосту стартует ремонт: деформационные швы приведут в нормативное состояние. Заключен соответствующий муниципальный контракт. Об этом сообщает администрация Тулы.

В связи с началом работ в ночь на 15 ноября на Зареченском мосту введут временное ограничение движения, которое будет действовать до окончания ремонта.

На первом этапе перекроют крайнюю правую и среднюю полосы движения в направлении ул. Октябрьской.

движения в направлении ул. Октябрьской. На втором этапе проведения работ будут перекрыты крайние левые полосы в обоих направлениях.

На третьем этапе ограничение коснется крайней правой и средней полос движения в направлении ул. Советской. Движение при этом будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении.

Завершить работы планируют до 20 декабря.

Автолюбителям напоминают, что существуют альтернативные пути движения в объезд Зареченского моста по новому мосту через реку Упу и по Демидовской плотине.