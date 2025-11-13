В 2026 году в Тульской области откроют четыре модельные библиотеки

Об этом стало известно на профильном совещании, которое состоялось в оружейной столице.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На встрече были рассмотрены ключевые проблемы и основные задачи развития общедоступных библиотек Тульской области, их участие в реализации национального проекта «Семья» и грантовых конкурсах.

Особое внимание было уделено модернизации библиотек. За годы реализации нацпроектов до модельного стандарта обновлено 16 библиотек Тульской области. В их числе 5 библиотек нового поколения, открытых в этом году в Туле, Ефремове, Узловой, Плавске и Кимовске в рамках нацпроекта «Семья». В 2026 году модельные библиотеки будут открыты в Белеве, Заокске, Киреевске и Новомосковске.

Библиотеки Тульской области участвуют в новой инициативе Министерства культуры РФ. Она направлена на создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в рамках национального проекта «Семья». В 2026 году такие центры откроются на базе Регионального библиотечно-информационного комплекса, Арсеньевской межпоселенческой библиотеки и библиотеки им. князя Г. Е. Львова Алексинской централизованной библиотечной системы.

Сегодня в Тульской области работают 392 библиотеки: 3 областные, 389 муниципальных и 28 специализированных детских. По итогам прошлого года средняя посещаемость библиотек в течение месяца составляет около 460 тысяч человек, а количество зарегистрированных пользователей — более 570 тысяч человек.