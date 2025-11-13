Тульская область признана «Умным регионом года»

Награда присуждена за наибольший вклад в развитие эффективной экосистемы управления на основе данных.

Ситуационный центр губернатора Тульской области принял участие в ежегодной конференции по управлению на основе данных – ViRush 2030. Мероприятие, собравшее более 1000 представителей госсектора, корпораций и общественных организаций, стало площадкой для обмена лучшими практиками в сфере аналитики и обсуждения развития ИТ-отрасли.

Наш регион представил успешные кейсы по применению данных и аналитики в повседневной работе органов власти. Особый интерес вызвали решения, реализованные в Туле для систематизации работы с обращениями граждан и контроля за исполнением поручений губернатора на уровне муниципалитетов и региональных ведомств.

По версии экспертного жюри Тульская область стала лауреатом премии за наибольший вклад в развитие эффективной экосистемы управления на основе данных и победил в номинации «Умный регион года. Лучшее внедрение управления на основе данных в государственном управлении».