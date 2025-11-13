Трещины, грибок и протечки: Тепло-Огаревская больница получила предписание от прокуратуры

Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Тепло-Огаревского района проверила соблюдение местной больницей нормативных актов об охране здоровья граждан, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Здание медицинского учреждения нуждается в ремонте: внутренние стены покрыты трещинами, облезла краска. В некоторых местах специалисты увидели на стенах грибок. Полы повреждены и плохо выдерживают влажную уборку.

«На складе для хранения иммунобиологических препаратов раковина покрыта ржавчиной, каменным налетом, трещинами, что приводит к нарушению режима дезинфекции. Кроме этого, холодильное оборудование не соответствует требованиям санитарных правил», — отметили в региональной прокуратуре.

В фельдшерском здравпункте в деревне Крюковке отсутствует холодное водоснабжение. Освещение процедурных кабинетов в деревнях Крюковке и Алексеевке не соответствует нормативам.

Прокуратура района внесла врио главного врача больницы представление. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении.