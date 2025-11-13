  1. Моя Слобода
Старый долг чуть не лишил 40-летнюю тулячку заграничного отпуска

Чтобы не отменять долгожданную поездку, женщине пришлось встретиться с судебными приставами.

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В отделении судебных приставов Ефремовского и Каменского районов находилось исполнительное производство о взыскании с 40-летней местной жительницы долга в пользу физического лица. 

Несмотря на то, что женщина знала о наличии исполнительного производства, с деньгами расставаться она не торопилась. Приставам пришлось ограничить должницу в праве выезда за пределы страны.

Как выяснилось, женщина планировала провести отпуск за рубежом. Перед поездкой ей пришлось посетить в отделение судебных приставов и полностью выплатить долг.

вчера, в 19:44 0
Событие
судебные приставы долг исполнительное производство УФССП России по Тульской области
Место
Тульская область
