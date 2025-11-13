С начала года в Тульской области более 10 тысяч медработников получили специальную соцвыплату

Размер господдержки варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей.

Фото Дмитрия Дзюбина.

С начала года специальную социальную выплату получили более 10 тысяч медработников Тульской области. На эти цели региональный Соцфонд направил более 1,4 миллиарда рублей.

Медики получают выплату с начала 2023 года. Размер господдержки варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории сотрудника, вида медучреждения и численности населенного пункта, где оно располагается.

По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение выплаты, и передают эту информацию в региональное Отделение СФР. В реестре наряду со сведениями о работнике указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.

После получения сведений от медорганизаций отделение перечисляет выплату в течение 7 рабочих дней. Деньги переводятся на счёт, реквизиты которого представляет медорганизация.