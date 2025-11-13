  1. Моя Слобода
Рособрнадзор: основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня

Готовятся соответствующие приказы.

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Myslo.

Начиная с текущего учебного года, основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня. Это необходимо, чтобы обучающиеся успевали полностью завершить освоение всех учебных предметов. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Приказы с расписанием экзаменов на 2026 год уже утверждены Минпросвещения и Рособрнадзором и готовятся к регистрации в Минюсте.

Напомним, ранее был опубликован проект с расписанием ЕГЭ на 2026 год. Так, основной период планируется:

  • 1 июня — экзамены по истории, литературе и химии,
  • 4 июня — по русскому языку,
  • 8 июня — по математике базового и профильного уровней.
  • 11 июня — по обществознанию и физике,
  • 15 июня — по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
  • 18 и 19 июня — ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.

сегодня, в 15:45 0
