Рособрнадзор: основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Myslo.

Начиная с текущего учебного года, основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня. Это необходимо, чтобы обучающиеся успевали полностью завершить освоение всех учебных предметов. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Приказы с расписанием экзаменов на 2026 год уже утверждены Минпросвещения и Рособрнадзором и готовятся к регистрации в Минюсте.

Напомним, ранее был опубликован проект с расписанием ЕГЭ на 2026 год. Так, основной период планируется: