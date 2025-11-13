Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 

Туляки будут любоваться ей только из машин и общественного транспорта.

Ранее мы писали, что елка, которую устанавливали на площади Ленина, в этом году сменит прописку. Вчера её установку начали на развязке улиц Металлургов и Ложевой.

После публикации об установки елки наши читатели резонно поинтересовались о том, как можно подойти к такой ёлочке, ведь там нет ни одного пешеходного перехода.

Спросили администрацию. Как пояснили Myslo городские власти, ёлка в Пролетарке не планируется для посещения. И туляки будут любоваться ей не только из машин и общественного транспорта, ёлочку такой высоты будет видно издалека.