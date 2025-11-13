  1. Моя Слобода
На ул. Болдина листы железа упали на машины: их владелице присудили компенсацию

Ответчиком по делу выступало товарищество собственников недвижимости «Болдина 79».

Фото Артема Жильцова

Советский районный суд Тулы рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы к ТСН «Болдина 79» о взыскании материального ущерба, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.

В исковом заявлении женщина указала, что ей принадлежат автомобили BMW X3 и Volkswagen Passat CC. Осенью прошлого года иномарки были припаркованы во дворе дома № 79 по ул. Болдина. С парапета дома на них упали металлические листы и осколки кирпичной кладки.

Владелица автомобилей просила взыскать с товарищества собственников недвижимости, управляющего данным домом, стоимость ремонта, судебных расходов, компенсацию морального вреда, неустойку и штраф.

Оценив совокупность исследованных доказательств и приняв во внимание выводы эксперта, исследовавшего оба транспортных средства, суд пришел к выводу, что исковые требования тулячки подлежат частичному удовлетворению. Ответчик обязан выплатить ей чуть больше 471 тысячи рублей.

Фотограф
вчера, в 18:32
