Квартал Бундурина — Пушкинская — Свободы — Гоголевская в Туле ждет комплексное развитие

Там могут появиться высотки, поликлиника, детский сад, школа.

Квартал Бундурина — Пушкинская — Свободы — Гоголевская в Туле ждет комплексное развитие

Квартал, ограниченный улицами Бундурина, Пушкинская, Свободы и Гоголевская, ждет комплексное развитие. Соответствующее постановление подписал глава администрации Тулы Илья Беспалов. 

Речь идет об этом участке:

Снимок экрана 2025-11-13 141041.png

Общая площадь территории, подлежащей комплексному развитию — 3841 кв. м.

В документе отмечается, что многоквартирный дом по ул. Бундурина, 25 сохранят, а вот дом № 27/78 по ул. Бундурина/Гоголевской снесут.

Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения:

  • среднеэтажная жилая застройка — этажность не выше восьми этажей;
  • высотная застройка — этажность девять этажей и выше;
  • поликлиника;
  • объекты для дошкольного, начального или среднего общего образования.

Предельная высота зданий должна быть не более 36 метров.

Застройщика выберут путем торгов.

вчера, в 16:46 −14
