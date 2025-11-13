Квартал Бундурина — Пушкинская — Свободы — Гоголевская в Туле ждет комплексное развитие

Там могут появиться высотки, поликлиника, детский сад, школа.

Квартал, ограниченный улицами Бундурина, Пушкинская, Свободы и Гоголевская, ждет комплексное развитие. Соответствующее постановление подписал глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Речь идет об этом участке:

Общая площадь территории, подлежащей комплексному развитию — 3841 кв. м.

В документе отмечается, что многоквартирный дом по ул. Бундурина, 25 сохранят, а вот дом № 27/78 по ул. Бундурина/Гоголевской снесут.

Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения:

среднеэтажная жилая застройка — этажность не выше восьми этажей;

высотная застройка — этажность девять этажей и выше;

поликлиника;

объекты для дошкольного, начального или среднего общего образования.

Предельная высота зданий должна быть не более 36 метров.

Застройщика выберут путем торгов.