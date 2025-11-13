Квартал Бундурина — Пушкинская — Свободы — Гоголевская в Туле ждет комплексное развитие

Квартал, ограниченный улицами Бундурина, Пушкинская, Свободы и Гоголевская, ждет комплексное развитие. Соответствующее постановление подписал глава администрации Тулы Илья Беспалов.
Речь идет об этом участке:
Общая площадь территории, подлежащей комплексному развитию — 3841 кв. м.
В документе отмечается, что многоквартирный дом по ул. Бундурина, 25 сохранят, а вот дом № 27/78 по ул. Бундурина/Гоголевской снесут.
Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения:
- среднеэтажная жилая застройка — этажность не выше восьми этажей;
- высотная застройка — этажность девять этажей и выше;
- поликлиника;
- объекты для дошкольного, начального или среднего общего образования.
Предельная высота зданий должна быть не более 36 метров.
Застройщика выберут путем торгов.