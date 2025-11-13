  1. Моя Слобода
  Дмитрий Миляев встретился с главой ДНР
Дмитрий Миляев встретился с главой ДНР

Встреча состоялась в Мариуполе.

На встрече губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и глава Донецкой Народной Республики обсудили вопросы восстановления и благоустройства Мариуполя.

Губернатор отметил, что результаты преображения города уже заметны. Он подчеркнул, что одним из основных стимулов для положительных перемен являются сами жители.

«Люди возвращаются, работают, восстанавливают свой любимый город. Мариуполь становится местом, где семьи чувствуют себя в безопасности», — сказал Дмитрий Миляев.

В этом году ведется строительство и капремонт школы, детского сада и центра реабилитации для детей. Планируется обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Особое внимание Тульская область уделяет восстановлению патриотических объектов. В год 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне при поддержке региона в Мариуполе ведется восстановление сквера «40-летия Победы» и парка возле дома культуры строителей. Завершить работы планируется до 30 апреля 2026 года.

«Наша главная задача — не просто восстановить сквер, а сохранить историческую память, способствовать патриотическому воспитанию молодежи», — отметил губернатор.

Денис Пушилин поблагодарил Дмитрия Миляева и всех жителей региона за поддержку.

«С 2022 года Тульская область помогает восстанавливать Мариуполь — это касается и жилья, и объектов общественной значимости. Очень важно также, что наши дети регулярно приезжают на отдых и оздоровление в Тульскую область», — сказал Денис Пушилин.

Прочее
Дмитрий Миляев ДНР встреча
