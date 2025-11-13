  1. Моя Слобода
Дмитрий Миляев посетил воинскую часть в зоне СВО

Тульский губернатор передал землякам гуманитарный груз и оборудование для выполнения боевых задач.

Дмитрий Миляев посетил воинскую часть в зоне СВО
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Глава Тульской области Дмитрий Миляев посетил воинскую часть в зоне проведения СВО и передал бойцам материалы для обустройства и поддержания солдатского быта, а также оборудование и снаряжение, необходимое для выполнения боевых задач.

Губернатор вручил тульским военнослужащим медали «Доблесть и слава», а также пообщался с бойцами в неформальной обстановке.

Правительство региона поддерживает постоянную связь с командирами подразделений, в которых служат туляки. По их заявкам в зону боевых действий направляется все необходимое.

вчера, в 19:10
