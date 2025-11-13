13 ноября в Туле стартует международный фестиваль документального кино Beat Weekend

Первым фильмом, который покажут на площадке мероприятия, станет «Добро пожаловать в Линчлэнд».

С 13 по 23 ноября в кинотеатре торгового центра «Макси» в Туле пройдет международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В программе — лучшие фильмы летнего Beat Film Festival, среди которых ленты о режиссере Дэвиде Линче, художнике Ансельме Кифере и фотографе Мартине Парре, российское документальное кино и зрительские хиты Beat прошлых лет.

Фестиваль откроется фильмом «Добро пожаловать в Линчлэнд» (18+), в котором проводниками по вселенной Дэвида Линча стали его любимые актеры: Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2025 года, где картину представил сын покойного режиссера.

Тему искусства продолжает фильм «Ансельм. Шум времени» (18+) — грандиозное визуальное путешествие в мир одного из самых знаменитых из ныне живущих художников, немца Ансельма Кифера, снятое не менее знаменитым немцем Вимом Вендерсом.

Фильм «Я — Мартин Парр» (18+) не просто рассказывает о карьере легендарного фотографа агентства Magnum, но и показывает Мартина Парра как невероятно обаятельного человека.

В программе также есть фильмы об архитектуре и дизайне. «Время брутализма» (18+) предлагает поразмышлять о том, как архитектура отражает коллективные мечты и надежды на примере бруталистских зданий македонской столицы Скопье.

Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.