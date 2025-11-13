  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 13 ноября в Туле стартует международный фестиваль документального кино Beat Weekend - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

13 ноября в Туле стартует международный фестиваль документального кино Beat Weekend

Первым фильмом, который покажут на площадке мероприятия, станет «Добро пожаловать в Линчлэнд».

13 ноября в Туле стартует международный фестиваль документального кино Beat Weekend

С 13 по 23 ноября в кинотеатре торгового центра «Макси» в Туле пройдет международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В программе — лучшие фильмы летнего Beat Film Festival, среди которых ленты о режиссере Дэвиде Линче, художнике Ансельме Кифере и фотографе Мартине Парре, российское документальное кино и зрительские хиты Beat прошлых лет. 

Фестиваль откроется фильмом «Добро пожаловать в Линчлэнд» (18+), в котором проводниками по вселенной Дэвида Линча стали его любимые актеры: Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2025 года, где картину представил сын покойного режиссера. 

Тему искусства продолжает фильм «Ансельм. Шум времени» (18+) — грандиозное визуальное путешествие в мир одного из самых знаменитых из ныне живущих художников, немца Ансельма Кифера, снятое не менее знаменитым немцем Вимом Вендерсом.

Фильм «Я — Мартин Парр» (18+) не просто рассказывает о карьере легендарного фотографа агентства Magnum, но и показывает Мартина Парра как невероятно обаятельного человека.

В программе также есть фильмы об архитектуре и дизайне. «Время брутализма» (18+) предлагает поразмышлять о том, как архитектура отражает коллективные мечты и надежды на примере бруталистских зданий македонской столицы Скопье. 

Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
международный фестиваль документального кино Beat Weekend
Погода в Туле 13 ноября: без осадков и до +8
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 ноября: без осадков и до +8
сегодня, в 07:00, 80 1029 5
Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 
Жизнь Тулы и области
Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 
сегодня, в 10:00, 47 2686 0
В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы
Жизнь Тулы и области
В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы
сегодня, в 11:51, 47 1288 -12
Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»
сегодня, в 12:25, 42 2168 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области транспортные компании попросили брать на работу заключенных
В Тульской области транспортные компании попросили брать на работу заключенных
Рособрнадзор: основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня
Рособрнадзор: основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.