Владимир Путин отметил заслуги туляков

За достигнуты трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работы Почётной грамотой Президента РФ награждены водитель богородицкого филиала АО «Газпром газораспределение Тула» Юрий Шпилевой и слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования ефремовского филиала той же организации Сергей Яковлев.

Благодарность главы государства объявлена начальнику Щекинской комплексно-эксплуатационной службы щекинского филиала АО «Газпром газораспределение Тула» Владимиру Родионову, слесарю по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов АО «Тулагоргаз» Надежде Сальниковой и трактористу-машинисту ООО «СКАТ-Р» Андрею Тиханову.

Кроме того, за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи Благодарность Президента РФ объявлена члену тульского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Александру Григоренко.