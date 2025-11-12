  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Владимир Путин отметил заслуги туляков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Владимир Путин отметил заслуги туляков

Глава государства 12 ноября подписал распоряжение «О поощрении».

Владимир Путин отметил заслуги туляков

За достигнуты трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работы Почётной грамотой Президента РФ награждены водитель богородицкого филиала АО «Газпром газораспределение Тула» Юрий Шпилевой и слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования ефремовского филиала той же организации Сергей Яковлев.

Благодарность главы государства объявлена начальнику Щекинской комплексно-эксплуатационной службы щекинского филиала АО «Газпром газораспределение Тула» Владимиру Родионову, слесарю по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов АО «Тулагоргаз» Надежде Сальниковой и трактористу-машинисту ООО «СКАТ-Р» Андрею Тиханову.

Кроме того, за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи Благодарность Президента РФ объявлена члену тульского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Александру Григоренко.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 19:42 0
Другие статьи по темам
Событие
поощрение Почётная грамота Президента России Благодарность Президента России
Место
Тульская область
Погода в Туле 13 ноября: без осадков и до +8
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 ноября: без осадков и до +8
сегодня, в 07:00, 80 1029 5
Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 
Жизнь Тулы и области
Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 
сегодня, в 10:00, 47 2686 0
В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы
Жизнь Тулы и области
В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы
сегодня, в 11:51, 47 1288 -12
Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»
сегодня, в 12:25, 42 2166 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Оборонной в Туле встретили «комету»
На ул. Оборонной в Туле встретили «комету»
В России ожидаются интенсивные полярные сияния
В России ожидаются интенсивные полярные сияния
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.