В Тульской области выберут лучших официантов, поваров и экскурсоводов

В регионе стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма».

В Тульской области выберут лучших официантов, поваров и экскурсоводов
Фото Алексея Пирязева.

Конкурс направлен на повышение уровня профессионализма сотрудников туристических предприятий региона, улучшение уровня сервиса. Заявки принимаются по пяти номинациям:

  • Лучший работник службы приема и размещения гостиницы.
  • Лучший экскурсовод (гид).
  • Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная).
  • Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса.
  • Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса.

В конкурсе могут участвовать работники туристической индустрии Тульской области со стажем работы не менее года, соответствующие критериям номинации и исправно выполняющие должностные обязанности, а также самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, выполняющие аналогичные квалификационным требования.

Заявки принимаются по 20 ноября на электронную почту Konkurs@visittula.com

 

По поручению губернатора Дмитрия Миляева подготовке кадров в регионе уделяется особое внимание. Так, в этом году по совместной инициативе министерства образования и министерства культуры и туризма Тульской области создан первый туристический класс. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в регионе функционируют два кластера в отрасли «Туризм и сфера услуг».

«Ключевая цель — поддержка кадров в индустрии гостеприимства, популяризация лучших практик и достижений в области туризма, повышение престижа профессии. Именно на это направлена одна из инициатив нацпроекта „Туризм и гостеприимство“», — отметила заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова.

Фотограф
вчера, в 14:57
