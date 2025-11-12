Горбольницу на Чаплыгина начнут капитально ремонтировать в 2027 году

Пока в учреждении пообещали сделать косметический ремонт.

Фото из телеграм-канала "Тула Жесть".

Руководство горбольницы № 11 на улице Чаплыгина провело проверку по факту сообщений в соцсетях о плачевном состоянии палат.

В минздраве Тульской области сообщили, что качество еды, предоставляемой пациентам в медучреждении, соответствует требованиям санитарных норм и правил, в том числе строго соблюдается температурный режим при выдаче блюд.

«Перед подачей пищи проводится необходимая процедура проверки, включающая снятие пробы. В целях соблюдения правил пожарной безопасности использование каких-либо электроприборов, включая электрочайники, в помещениях, предназначенных для пациентов, строго запрещено», — отметили в ведомстве.

Что касается плачевного состояния потолков и стен, то капремонт в больнице планируют делать поэтапно, начиная с 2027 года.

«До начала капитального ремонта силами медицинского учреждения будет произведен косметический ремонт», — подчеркнули в минздраве.