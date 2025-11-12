  1. Моя Слобода
Туляк получил 75 часов работ за долг по алиментам в 78 тысяч рублей

Невзирая на наказание, долг всё равно придется оплатить.

Туляк получил 75 часов работ за долг по алиментам в 78 тысяч рублей
Фото УФССП по Тульской области.

В Ефремовском и Каменском районах судебный пристав возбудил дело против 42-летнего мужчины за невыплату алиментов на девятилетнюю дочь. Накопленная сумма задолженности превысила 78 тысяч рублей.

Поскольку должник намеренно игнорировал требования суда и отказался искать официальную работу, он был привлечён к административной ответственности. Решением суда нарушителю назначили 75 часов обязательных работ.

В УФССП по Тульской области напомнили, что несмотря на наказание, должник всё равно обязан выплатить алименты.

вчера, в 14:17
