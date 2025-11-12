«Тулица» приглашает болельщиков на домашний матч с «Енисеем»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на матч 9-го тура с «Енисеем» из Красноярска. Игра состоится 19 ноября в 18.30 в спорткомплексе «Тула-Арена».

Информацию о билетах можно узнать в группе «Тулицы» ВКонтакте.