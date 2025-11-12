  1. Моя Слобода
  Тульский официант стал участником кулинарного стресс-теста Константина Ивлева
Тульский официант стал участником кулинарного стресс-теста Константина Ивлева

В каждом выпуске команда поваров-любителей обслуживает ресторан «Шеф by Ивлев».

Тульский официант стал участником кулинарного стресс-теста Константина Ивлева
Фото пресс-службы телеканала «Пятница!».

22-летний туляк Андрей Каштанов стал участником проекта «Полная посадка» на телеканале «Пятница!». В каждом выпуске команда поваров-любителей обслуживает ресторан «Шеф by Ивлев» и обеспечивает в нем полную посадку. Перед открытием заведения работники получают мастер-класс от самого Константина Ивлева.

Андрей Каштанов работает официантом и знает, как важно выдержать темп, когда зал полон гостей. В свободное время он учится у профессиональных поваров и оттачивает авторские рецепты. Его коронное блюдо — стейк со спаржей и брусничным соусом.

Андрей Каштанов из Тулы.jpg
Андрей Каштанов. Фото пресс-службы телеканала «Пятница!».

Как сообщает пресс-служба телеканала, звездными гостями выпуска станут фигуристка Ирина Слуцкая, телеведущая Камилла Дмитриева и фуд-блогер Антон Дмитриев.

Выпуск с туляком можно будет посмотреть 12 ноября в 20.20.

вчера, в 13:20 +1
