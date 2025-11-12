  1. Моя Слобода
Тульские дорожники объявили о готовности к первому снегу

Для грядущих минусовых температур подготовлено 233 тысячи тонн песко-соляной смеси.

Фото Алексея Пирязева.

Дорожники Тульской области сообщили о полной подготовке к зиме. Как сообщили в региональном минтрансе, уже в эти выходные жителей ждет минусовая температура и дождь. 

На дорогах будут работать 416 единиц спецтехники, 184 комбинированные машины, а также автогрейдеры, погрузчики, бульдозеры и снегоочистители. Для обработки дорог подготовлено 233 тысячи тонн песко-соляной смеси, 1000 тонн химреагента. 

«Вся техника и материалы уже готовы и ждут своего часа, чтобы обеспечивать безопасность и бесперебойное движение на дорогах», — отметили в минтрансе. 

В ведомстве уточнили, что с 10 ноября в Тулаавтодоре организовано круглосуточное дежурство. 

Стоит отметить, что каждую зиму коммунальные службы рапортуют о полной готовности к холодам и снегопадам, однако едва улицы покрываются снежным покровом, город погружается в транспортный хаос и коммунальщики не справляются с внезапной непогодой. 

Фотограф
вчера, в 12:47 +1
