Ставку по семейной ипотеке хотят повысить до 12%

Ее размер будет зависеть от количества детей в семье.

Фото Алексея Пирязева.

Ставка по семейной ипотеке в 2026 году может стать дифференцированной и зависеть от числа детей, а также вырасти до 12%, сообщают РИА Новости.

«На данный момент обсуждаются ставки 4%, 6% и 10% либо 12%. Если один ребенок, то 10% либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%», — заявил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, законопроект о введении таких ставок может быть рассмотрен и принят уже в этом году, а в следующем году начнет действовать.

Для семей с большим количеством детей ставка по семейной ипотеке еще обсуждается.