  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Ставку по семейной ипотеке хотят повысить до 12% - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Ставку по семейной ипотеке хотят повысить до 12%

Ее размер будет зависеть от количества детей в семье.

Ставку по семейной ипотеке хотят повысить до 12%
Фото Алексея Пирязева.

Ставка по семейной ипотеке в 2026 году может стать дифференцированной и зависеть от числа детей, а также вырасти до 12%, сообщают РИА Новости. 

«На данный момент обсуждаются ставки 4%, 6% и 10% либо 12%. Если один ребенок, то 10% либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%», — заявил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, законопроект о введении таких ставок может быть рассмотрен и принят уже в этом году, а в следующем году начнет действовать.

Для семей с большим количеством детей ставка по семейной ипотеке еще обсуждается.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф
вчера, в 12:21 −1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
ставка семейная ипотека Госдума
Погода в Туле 13 ноября: без осадков и до +8
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 ноября: без осадков и до +8
сегодня, в 07:00, 80 1029 5
Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 
Жизнь Тулы и области
Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 
сегодня, в 10:00, 47 2674 0
В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы
Жизнь Тулы и области
В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы
сегодня, в 11:51, 47 1282 -12
Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»
сегодня, в 12:25, 42 2146 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские дорожники объявили о готовности к первому снегу
Тульские дорожники объявили о готовности к первому снегу
«Идет СВО, возможны провокации»: школьнику оторвало пальцы при попытке поднять найденную на улице купюру
«Идет СВО, возможны провокации»: школьнику оторвало пальцы при попытке поднять найденную на улице купюру
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.