Отряд «ЛизаАлерт» в октябре нашёл больше 50 пропавших туляков

За последний месяц поисковики получили 62 заявки от родственников пропавших людей. Одна из них не подтвердилась. В одном случае волонтёрам удалось найти родственников человека, который ничего не мог сообщить о себе.

51 пропавший благополучно найден живым. Розыски троих ещё не завершены. К сожалению, четверых пропавших нашли погибшими. В двух случаях волонтёры помогли установить личности найденных людей.

Присоединиться к активным поискам вы можете, заполнив анкету по ссылке или позвонив по номеру бесплатной горячей линии 8(800)700-54-52.