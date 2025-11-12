  1. Моя Слобода
Отряд «ЛизаАлерт» в октябре нашёл больше 50 пропавших туляков

Всего к волонтёрам поступило 62 заявки.

За последний месяц поисковики получили 62 заявки от родственников пропавших людей. Одна из них не подтвердилась. В одном случае волонтёрам удалось найти родственников человека, который ничего не мог сообщить о себе.

1.jpg

51 пропавший благополучно найден живым. Розыски троих ещё не завершены. К сожалению, четверых пропавших нашли погибшими. В двух случаях волонтёры помогли установить личности найденных людей.

Присоединиться к активным поискам вы можете, заполнив анкету по ссылке или позвонив по номеру бесплатной горячей линии 8(800)700-54-52.

вчера, в 18:33
Событие
поисковый отряд ЛизаАлерт поиск пропавших статистика
Место
Тульская область Тула
