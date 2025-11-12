Общественник Вадим Баранов стал внештатным советником министра сельского хозяйства Тульской области

Он будет курировать сферу экологии и сельского хозяйства.

Фото министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области.

Вадима Баранова назначили внештатным советником заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области Алексея Степина.

11 ноября Алексей Степин вручил ему удостоверение. Вадим Баранов будет курировать сферу экологии и сельского хозяйства.

Как сообщает минсельхоз, внештатный советник поможет эффективнее использовать опыт специалистов для реализации полномочий правительства.

Вадим Баранов — председатель ТРОО «Экологическая защита». Он также возглавляет комиссию по экологии и сельскому хозяйству Общественной палаты Тульской области.