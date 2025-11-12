На гранты молодым учёным из бюджета Тульской области выделят более 30 млн рублей

Об этом на образовательном интенсиве для студенческих научных сообществ сообщил глава комитета по науке и инноватике Антон Панкратов.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В творческом индустриальном кластере «Октава» проходит образовательный интенсив для молодых учёных. Он проводится НОЦ «ТулаТЕХ» совместно с Высшей технической школой при поддержке регионального комитета по науке и инноватике. Цель интенсива – помочь студентам реализовать себя в научных исследованиях и разработках.

По словам Антона Панкратова, в Тульской области половина исследователей – это молодые люди до 39 лет. Ежегодно расширяются меры поддержки научного сообщества. В этом году впервые по инициативе губернатора Дмитрия Миляева вручены премии лучшим молодым учёным: пять исследователей получили по 1 млн рублей и 20 – по 200 тысяч.

Еще одна форма поддержки исследователей – совместные гранты по поддержке фундаментальных и поисковых научных исследований с Российским научным фондом (РНФ). В 2022 году объем финансирования со стороны региона составлял 5,5 млн рублей, а в 2026 году планируется выделилить 30,5 млн рублей.

– Мы уделяем особое внимание выполнению задач Президента России, направленных на достижение технологического лидерства страны. В Тульской области в рамках нацпроектов «Новые материалы и химия» и «Беспилотные авиационные системы» реализуются инициативы по развитию новых технологий, модернизации производственных процессов и созданию инновационной инфраструктуры. Важно, чтобы ваши исследования и разработки соответствовали этим приоритетным направлениям развития государства, – подчеркнул Антон Панкратов.