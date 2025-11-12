  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На гранты молодым учёным из бюджета Тульской области выделят более 30 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На гранты молодым учёным из бюджета Тульской области выделят более 30 млн рублей

Об этом на образовательном интенсиве для студенческих научных сообществ сообщил глава комитета по науке и инноватике Антон Панкратов.

На гранты молодым учёным из бюджета Тульской области выделят более 30 млн рублей
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В творческом индустриальном кластере «Октава» проходит образовательный интенсив для молодых учёных. Он проводится НОЦ «ТулаТЕХ» совместно с Высшей технической школой при поддержке регионального комитета по науке и инноватике. Цель интенсива – помочь студентам реализовать себя в научных исследованиях и разработках.

По словам Антона Панкратова, в Тульской области половина исследователей – это молодые люди до 39 лет. Ежегодно расширяются меры поддержки научного сообщества. В этом году впервые по инициативе губернатора Дмитрия Миляева вручены премии лучшим молодым учёным: пять исследователей получили по 1 млн рублей и 20 – по 200 тысяч.

Еще одна форма поддержки исследователей – совместные гранты по поддержке фундаментальных и поисковых научных исследований с Российским научным фондом (РНФ). В 2022 году объем финансирования со стороны региона составлял 5,5 млн рублей, а в 2026 году планируется выделилить 30,5 млн рублей.

– Мы уделяем особое внимание выполнению задач Президента России, направленных на достижение технологического лидерства страны. В Тульской области в рамках нацпроектов «Новые материалы и химия» и «Беспилотные авиационные системы» реализуются инициативы по развитию новых технологий, модернизации производственных процессов и созданию инновационной инфраструктуры. Важно, чтобы ваши исследования и разработки соответствовали этим приоритетным направлениям развития государства, – подчеркнул Антон Панкратов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
комитет Тульской области по науке и инноватике поддержка молодых учёных гранты
Люди
Антон Панкратов
Место
Тульская область Тула
Погода в Туле 13 ноября: без осадков и до +8
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 ноября: без осадков и до +8
сегодня, в 07:00, 80 1028 5
Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 
Жизнь Тулы и области
Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 
сегодня, в 10:00, 47 2671 0
В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы
Жизнь Тулы и области
В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы
сегодня, в 11:51, 47 1281 -12
Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»
сегодня, в 12:25, 42 2134 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Под Тулой Nissan столкнулся с автобусом: погибла женщина
Под Тулой Nissan столкнулся с автобусом: погибла женщина
В тульском Выставочном зале представят работы авангардиста Натты Конышевой
В тульском Выставочном зале представят работы авангардиста Натты Конышевой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.