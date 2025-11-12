  1. Моя Слобода
Какие дома Тулы будут обесточены 13 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Шмидта, 3-13 (нечётн.), 8, 10, 9-а,
  • пер. Дачный, 1-12, 2-а, 3-а,
  • Орловское шоссе, 87-а, 87-б, 89, 91, 93, 95, 97-а, 99-а, 117,
  • Красноармейский пр-т, 26, 28, 30, 32, 34,
  • ул. Сойфера, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
  • ул. Фрунзе, 5,
  • пр-т Ленина, 66-а, 64-б,
  • ул. Ф. Энгельса, 135-а,
  • ул. Кутузова, 151-175 (нечётн.),
  • ул. Бабякина, 2-22 (чётн.), 5, 7,
  • ул. Прудная, 1-20,
  • ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.),
  • ул. Волкова, 16-26 (чётн.), 21-39 (нечётн.), 30,
  • ул. Подъёмная, 1-16,
  • ул. Газовая, 2-14 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 4-а,
  • ул. Коксовая, 1, 2, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
  • ул. Стахановская, 2-12 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • Епифанское шоссе, 17,
  • пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27, 27-а (нечётн.), 19-а, 22-а, 14-а,
  • пос. Менделеевский: ул. Пионерская, 10-а, 10-а/2,
  • Щёкинское шоссе, 25.

вчера, в 22:00 +1
