Как в зооуголке Центрального парка будут зимовать страусы?

Парочку привезли из питомника Калужской области год назад.

Фото пресс-службы ГУ ТО "Тульские парки".

Зооуголок Центрального парка готовится к зиме. Теплолюбивые обитатели постепенно перебираются в специальные квартиры. До нового теплого сезона в отапливаемом помещении будут обитать павлины, индюки, экзотические породы курочек. Об этом рассказали в пресс-службе «Тульских парков».

Белые лебеди и гуси остаются пережидать заморозки в специально отгороженной части пруда, где до весны поддерживается в рабочем состоянии незамерзающая полынья. Для этого компрессоры непрерывно поднимают воду с глубины и смешивают ее с остывающей водой на поверхности, не давая образовываться ледяной корке.

Парочка страусов, которых привезли в Тулу год назад из питомника Калужской области, будет жить в специальном домике, где есть кормушки, поилки с водой, обогреватели и инфракрасные лампы.

Эму будут выходить на прогулки до наступления крепких морозов — -15 градусов.

В пресс-службе «Тульских парков» рассказали, что подготовка к зиме в зооуголке начинается заранее: проводится необходимый ремонт помещений, дезинфекция, завозятся специальные зимние корма для животных, создается большой запас свежего сена для копытных, соломы.

«Никакого резкого перехода на зимнее меню нет. Всё происходит очень плавно и заблаговременно. Например, для птиц и травоядных свежую зелень заменяют тёртые овощи: свекла, морковь, картофель», — рассказала начальник зоологического отдела ЦПКиО Кристина Заикина.

Зооуголок работает со среды по воскресенье с 10.00 до 18.00. Выходные дни: понедельник и вторник.