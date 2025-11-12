  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как в зооуголке Центрального парка будут зимовать страусы? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Как в зооуголке Центрального парка будут зимовать страусы?

Парочку привезли из питомника Калужской области год назад.

Как в зооуголке Центрального парка будут зимовать страусы?
Фото пресс-службы ГУ ТО "Тульские парки".

Зооуголок Центрального парка готовится к зиме. Теплолюбивые обитатели постепенно перебираются в специальные квартиры. До нового теплого сезона в отапливаемом помещении будут обитать павлины, индюки, экзотические породы курочек. Об этом рассказали в пресс-службе «Тульских парков».

Белые лебеди и гуси остаются пережидать заморозки в специально отгороженной части пруда, где до весны поддерживается в рабочем состоянии незамерзающая полынья. Для этого компрессоры непрерывно поднимают воду с глубины и смешивают ее с остывающей водой на поверхности, не давая образовываться ледяной корке.

_IMG_0972.jpeg

Парочка страусов, которых привезли в Тулу год назад из питомника Калужской области, будет жить в специальном домике, где есть кормушки, поилки с водой, обогреватели и инфракрасные лампы.

Эму будут выходить на прогулки до наступления крепких морозов — -15 градусов. 

В пресс-службе «Тульских парков» рассказали, что подготовка к зиме в зооуголке начинается заранее: проводится необходимый ремонт помещений, дезинфекция, завозятся специальные зимние корма для животных, создается большой запас свежего сена для копытных, соломы.

«Никакого резкого перехода на зимнее меню нет. Всё происходит очень плавно и заблаговременно. Например, для птиц и травоядных свежую зелень заменяют тёртые овощи: свекла, морковь, картофель», — рассказала начальник зоологического отдела ЦПКиО Кристина Заикина.

_IMG_0946.jpeg

Зооуголок работает со среды по воскресенье с 10.00 до 18.00. Выходные дни: понедельник и вторник.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 14:36 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
зооуголок страусы
Погода в Туле 13 ноября: без осадков и до +8
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 ноября: без осадков и до +8
сегодня, в 07:00, 80 1027 5
Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 
Жизнь Тулы и области
Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 
сегодня, в 10:00, 47 2669 0
В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы
Жизнь Тулы и области
В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы
сегодня, в 11:51, 47 1281 -12
Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»
сегодня, в 12:25, 42 2133 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области выберут лучших официантов, поваров и экскурсоводов
В Тульской области выберут лучших официантов, поваров и экскурсоводов
Туляк получил 75 часов работ за долг по алиментам в 78 тысяч рублей
Туляк получил 75 часов работ за долг по алиментам в 78 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.