Фонтанная арка и качели как на Маяковке: архитекторы показали проект площади Искусств в Туле

Публикуем рендеры будущего благоустройства.

Фонтанная арка и качели как на Маяковке: архитекторы показали проект площади Искусств в Туле

Площадь Искусств рядом с Центральном парком Тулы скоро преобразится. Благоустройство площади досталось «в подарок» владельцам будущего аквапарка на ул. Фридриха Энгельса

Изображение WhatsApp 2025-11-12 в 11.58.23_3a6e5f06.jpg

В распоряжении Myslo оказались рендеры проекта. А подробности нам рассказала архитектор Юлия Бобкова:

PAV-8797.jpg

— Основная идея реконструкции площади Искусств связана с восстановлением функции фонтана, который находился здесь раньше. Помимо этого, нужно было учитывать, что площадь находится рядом с парадным входом в Центральный парк, художественным музеем и аквапарком. В концепции благоустройства мы использовали колористику музея, а также современные решения, которые заложены в стилистике аквапарка.

Изображение WhatsApp 2025-11-12 в 11.58.23_5d8318dd.jpg

Пространство будет современным, молодежным и многофункциональным. Непосредственно перед входом появится арка из фонтана, качели, похожие на те, что установлены на площади Маяковского в Москве, небольшие фонтаны, а также много лавочек и парклетов. В последующем здесь, возможно, появятся необычные скульптуры. 

Изображение WhatsApp 2025-11-12 в 11.58.23_63e4ee2d.jpg

Большое внимание уделили озеленению. В проекте заложено много крупноразмерных деревьев. Причем высаживать их будут уже довольно крупными. 

Помимо этого, на площади будет много кустарников и другой зелени. Многолетние растения мы подобрали с учетом разной сезонности, чтобы площадь была красивой максимально долгий период в году. 

Изображение WhatsApp 2025-11-12 в 11.58.23_ffba802b.jpg

Пешеходная зона будет покрыта гранитной брусчаткой — никакой тротуарной плитки.

 

Как вам проект? Делитесь впечатлениями в комментариях!

Галерея
показать все фотографии

Автор
вчера, в 13:30 +1
Место
Тула
