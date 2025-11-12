Депутаты Тульской городской Думы провели приемы граждан

Депутат Дарья Герасимова подчеркнула важность совместного подхода к решению возникающих трудностей и отметила необходимость тесного сотрудничества с жителями.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дарья Герасимова выслушала обращения жителей Центрального округа.

Одними из наиболее острых стали вопросы неудовлетворительного обслуживания многоквартирных домов со стороны управляющих компаний.

Жители выразили недовольство работой УК, отметив нерегулярную уборку придомовых территорий, отсутствие дворника.

– Подобные ситуации вызывают закономерное беспокойство туляков, поскольку напрямую влияют на качество проживания и уровень комфорта горожан, – отметила Дарья Герасимова.

Также поступили вопросы, касающиеся благоустройства придомовых территорий. Прием прошёл конструктивно, все вопросы взяты в работу, обратившимся даны разъяснения. Депутат подчеркнула важность совместного подхода к решению возникающих трудностей и отметила необходимость тесного сотрудничества с жителями.

Депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Олеся Филина провела личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены актуальные вопросы благоустройства.

Первой к депутату обратилась активистка одного из многоквартирных домов. От имени жителей она поблагодарила Олесю Филину за современный спортивный комплекс, который был установлен во доре дома по проекту «Наш город». Новой просьбой жителей стало кронирование старых тополей. Депутат предложила подготовить заявку для включения данных работ в план благоустройства по проекту «Наш город» на следующий год.

Старшая по МКД обратилась к депутату с рядом актуальных вопросов. В их числе – обустройство искусственных дорожных неровностей, ремонт входных групп и замена окон в подъездах на пластиковые. Олеся Филина подробно проинформировала заявительницу о существующих программах благоустройства, таких как «Наш город», «Народный бюджет» и «Наш район». По итогам рассмотрения обращения часть озвученных работ предложено реализовать в рамках проекта «Наш город» в 2026 году.

В ходе приема Олесе Филиной была вручена благодарность от жителей еще одного МКД за помощь в озеленении двора. Ранее депутатом на личные средства были приобретены и переданы для посадки на придомовой территории кусты пузыреплодника.

– Прямой диалог с жителями – это основа нашей работы. Каждый вопрос, будь то кронирование деревьев, ремонт подъездов или озеленение дворов, крайне важен для создания комфортной среды проживания. Рада, что наша совместная деятельность по благоустройству приносит свои результаты и получает такой искренний отклик горожан, – прокомментировала итоги приема Олеся Филина.

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева прошел прием граждан, в котором приняли участие депутаты Тульской городской Думы, члены фракции «Единая Россия» Ирина Рублевская и Александр Швыков, а также депутаты Тульской областной Думы Дмитрий Афоничев и Геннадий Никитин.

К участию в режиме онлайн присоединился депутат Государственной Думы РФ Виктор Дзюба. Также на приеме присутствовал ветеран боевых действий, участник спецоперации Александр Никитин.

Сотрудник УМВД России по г. Туле обратилась с просьбой оказать содействие в получении единовременной субсидии на приобретение жилого помещения. По данному обращению будет направлен депутатский запрос в Правительство Тульской области для детального рассмотрения.

В ходе приема поступили обращения по благоустройству жилого фонда. Так, жительницы дома № 16 по улице Маршала Жукова подняли вопрос о необходимости ремонта первого подъезда в их девятиэтажном доме. Жительница дома № 64 по улице Полюсной просила помочь в решении вопроса по замене в четырех подъездах старых окон на пластиковые. Еще одно обращение поступило от жительниц дома № 27/59 по улице Рогова/Болотова с просьбой установить ограждение для палисадников на придомовой территории.

Житель поселка Косая Гора выразил благодарность Ирине Рублевской за помощь в организации благоустройства двора и кронировании деревьев.

Президент ТРОО ветеранов военной службы и боевых действий пограничных войск «Пограничное братство Рубеж 71» Евгений Левков выразил признательность Дмитрию Афоничеву и Александру Швыкову за помощь в изготовлении памятника «Преемственность поколений» и вручил им благодарности.

Все обращения граждан взяты депутатами на личный контроль. Они поблагодарили туляков за активную гражданскую позицию и непосредственное участие в жизни города.

Депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Ирина Рублевская совместно с депутатом Тульской областной Думы Геннадием Никитиным провели приём граждан в посёлке Косая Гора.

В ходе приема были рассмотрены вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, благоустройства. Жители поднимали важную тему взаимодействия с управляющими компаниями.

Жительница дома № 48 по улице М. Горького обратилась с просьбой обустроить пешеходную дорожку вдоль улицы Комсомольской до городской больницы № 3 – этот маршрут востребован, особенно среди пожилых людей.

Много инициатив касалось участия в проекте «Наш город» – жители хотят сами участвовать в благоустройстве своих дворов, устанавливать малые архитектурные формы, озеленять территорию.

Отдельно обсудили два обращения медицинского характера.

Все вопросы взяты на контроль, жителям будет оказана необходимая помощь.

– Такие встречи подтверждают: только в диалоге можно находить решения, которые делают жизнь удобнее и комфортнее, – отметила Ирина Рублевская.

Депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Павел Астафьев встретился с жителями Привокзального округа, чтобы обсудить реализацию проекта «Наш город». В ходе приема жители активно предлагали идеи по развитию района.

На последнем заседании Тульской городской Думы было принято решение увеличить бюджет проекта, чтобы поддержать еще больше инициатив, направленных на улучшение качества жизни в городе.

Кроме того, на приеме было рассмотрено личное обращение одного из граждан, касающееся здоровья ребенка. Павел Астафьев взял ситуацию на личный контроль и направил запрос в региональное министерство здравоохранения для скорейшего решения вопроса.