В Туле прошел форум для молодых строителей

Для студентов организовали ярмарку вакансий, экскурсии на крупные стройплощадки и встречи с министрами.

11 и 12 ноября в Туле проходил форум «Молодой специалист — строитель будущего». Событие организовал Минстрой России для студентов, чьи специальности связаны со сферой строительства, и для застройщиков, находящихся в поиске кадров.

Открытие форума прошло в Тульском государственном университете. Губернатор Дмитрий Миляев передал ребятам послание, которое зачитали со сцены перед гостями:

«Вам — будущему поколению строителей, архитекторов, работников жилищно-коммунального комплекса — предстоит реализовывать самые смелые градостроительные замыслы, создавать современную и комфортную среду для жизни тысяч людей.

Правительство Тульской области со своей стороны создает все условия, чтобы вы могли расти и развиваться в профессиональной сфере. Мы активно работаем над комплексным развитием территорий, реализуем программы капитального ремонта, благоустройства дворов и общественных пространств, строим новые социальные объекты и жилые кварталы. Ваша энергия, свежий взгляд и современные подходы крайне востребованы в этих процессах».

Событие собрало более тысячи участников и стало площадкой для общения студентов, работодателей и представителей власти.

Ирина Минина, руководитель Центра компетенций образовательной деятельности Минстроя России:

— Форум проводится в рамках исполнения поручения Президента по повышению престижности профессий, связанных с архитектурой и строительством. Форум «Молодой специалист — строитель будущего» стал частью большого проекта. Всего в 35 регионах страны к подобным мероприятиям присоединилось порядка 40 тысяч участников.

Олег Кравченко, ректор Тульского государственного университета:

— Для нашего университета эта тема особенно близка. С 1959 года ТулГУ выпускает специалистов для строительной отрасли. Сейчас на разных формах обучения направления «архитектура и строительство» учится 1830 студентов. Это большая армия специалистов, которые в ближайшем будущем будут работать в значимой для страны и региона отрасли.

В день открытия в Тульском государственном университете Кадровый центр «Работа России» Тульской области организовал большую ярмарку вакансий. На ней были буквально толпы студентов и специалистов крупнейших коммунальных компаний и застройщиков.

Михаил Пантелеев, первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области:

— Сейчас в строительной сфере трудится 60 тысяч работников, и отрасль постоянно расширяется. Предприятия региона заинтересованы в привлечении молодых специалистов. Это подтверждает то, что в ярмарке вакансий принимает участие 25 организаций.

Арман Изтлеуов, менеджер по работе с партнерами ГК «ОСТ»:

— Нам как одному из ведущих застройщиков региона, конечно же, интересны такие события. Каждый год мы развиваемся, реализуем новые проекты, которые требуют в том числе свежих взглядов молодых специалистов.

Такие площадки для нас — это взаимовыгодный обмен. Мы делимся своим опытом и знаниями, а молодое поколение подхватывает их и масштабирует потом в своей работе. Нам интересно с ребятами, поэтому мы всегда зовем их на стажировки, а лучшим предлагаем стать частью нашей команды.

Второй день состоял из экскурсий на крупные строящиеся объекты и посещений мастер-классов.

Порядка 100 студентов посетили площадки жилищного строительства в активном квартале «Авиатор», ЖК «Всё и сразу», а также ЖК «Традиции».

Одной из ярких точек стала строительная площадка аквапарка на ул. Фридриха Энгельса.

При строительстве этого уникального для Тулы и страны объекта применяются особые технологии. Чтобы укрепить здание, на 6-м этаже которого расположится аквапарк, используют особо прочные конструкции. Например, толщина фундамента под зданием — 140 см. Для сравнения: толщина фундаментной ленты под многоэтажными домами — 40-60 см, а под «Гостиным двором» — 90 см.

В крышной конструкции расположат газовые горелки, которые помогут не только избавиться от повышенной влажности, но и поддерживать температуру воздуха в водных зонах на уровне 28 градусов.

Следующей точкой маршрута студентов во второй день форума стал сквер им. Л. Н. Толстого, благоустройство которого провели в этом году. Экскурсию для ребят провел министр жилищного хозяйства и благоустройства Тульской области Олег Дючков:

— Сквер имени нашего великого земляка Льва Николаевича Толстого — это яркий пример того, как пространство может отражать культурное наследие региона и пожелания жителей при функциональном наполнении. В сквере можно найти отсылки к жизни и творчеству писателя. Это и копия знаменитой березовой скамейки, и тематические стенды с QR-кодами; общая стилистика пространства также отсылает к Ясной Поляне. Сквер востребован у жителей и гостей города разных возрастов.

Также в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий в рамках форума прошли мастер-классы для школьников. Ребятам рассказали об особенностях работы в строительной отрасли, показали профориентационный кинофильм «Дороги», они поучаствовали в викторине с призами. Для школьников были организованы мастер-классы по керамике, геодезии, росписи и украшению гипсовых фигур, а также ребята попробовали себя в роли дизайнеров интерьера.

Студенты поделились с Myslo впечатлениями о форуме.

Глеб Ковалев:

— Мы, студенты, очень заинтересованы в этом событии. Для нас это возможность не только узнать что-то новое, но и прикинуть, где мы будем работать. Здесь есть застройщики, компании, работающие в сфере строительства. Некоторые из них готовы принять на работу молодых специалистов или предоставить место для практики. Мы можем пообщаться напрямую, задать вопросы, обменяться контактами. Это неоценимый опыт.

Полина Козлова:

— Я учусь на пятом курсе, буду архитектором. Пришла на форум, чтобы познакомиться с работодателями, посмотреть, есть ли спрос на мою специальность. Оказалось, есть, и большой. Пообщалась со специалистами, убедилась, что архитекторов не заменят никакие современные технологии и нейросети. Человек в нашей специальности всегда будет во главе.

Было приятно, что компании настроены на работу с молодыми специалистами, приглашают на практики и стажировки. Ну, а мы с удовольствием пользуемся этими возможностями.