Взрыв газа в доме в Куркино: жильцы второго и третьего подъездов вернулись в квартиры

Там восстановили водоснабжение, электроснабжение и теплоснабжение.

Взрыв газа в доме в Куркино: жильцы второго и третьего подъездов вернулись в квартиры
Фото Юлии Александровой.

Работы по разбору завалов первого подъезда пострадавшего от взрыва бытового газа многоквартирного дома в поселке Куркино завершены, элементы обрушившихся конструкций демонтированы. Об этом в мессенджере МАХ рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

Во втором и третьем подъездах восстановлено водоснабжение, электроснабжение и теплоснабжение. Работники газовой службы проводят осмотр внутриквартирного оборудования для восстановления газоснабжения. 

Жильцы второго и третьего подъездов дома возвращаются в свои квартиры.

Четверо пострадавших находятся в больницах, получают необходимое лечение.

Напомнимночью 8 ноября в доме №10 по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области произошел взрыв. По версии следствия, мужчина, проживающий в квартире на первом этаже, самостоятельно демонтировал заглушку внутридомового газового оборудования. В помещении скопился природный газ, который жилец поджег с помощью зажигалки. Произошел взрыв, в результате которого частично обрушился подъезд.

37-летний мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом). 

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Место
Тульская область Куркино
Прочее
взрыв газа в доме
