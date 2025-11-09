В Туле пройдет масштабный форум «Молодой специалист – строитель будущего»

Молодых людей ждет ярмарка вакансий, где они смогут получить направление на бесплатную стажировку в ведущих строительных компаниях.

11 и 12 ноября Минстрой России проведет в Туле масштабный форум «Молодой специалист — строитель будущего». Об этом в мессенджере МАХ рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Он отметил, что форум способствует объединению студентов и лидеров стройотрасли для повышения компетенций, вовлечения молодых кадров и роста престижа строительных профессий.

«Приглашаю молодых специалистов, заинтересованных в работе в стройкомплексе и сфере ЖКХ на строительный форум!» — написал глава региона.

Молодых людей ждет ярмарка вакансий, где они смогут получить направление на бесплатную стажировку в ведущих строительных компаниях, экскурсии на стройплощадки, обучающие мастер-классы, практикумы, круглые столы и викторины с призами.