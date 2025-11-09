  1. Моя Слобода
В Богородицком дворце-музее и парке пройдет акция «Синичкин день»

Приглашаются все желающие.

Фото Тульского музейного объединения.

В Богородицком дворце-музее и парке пройдет экологическая акция в честь Синичкиного дня — старинного праздника встречи зимующих птиц. 

«Наши предки заметили, что именно к 12 ноября синицы, предчувствуя холода, перебираются из лесов поближе к нам, в надежде на помощь и угощение. Богородицкий дворец-музей и парк приглашает вас продолжить эту добрую традицию!» — рассказали в пресс-службе Тульского музейного объединения.

Всех желающих приглашают прийти и развесить уже готовые кормушки в парке имени А. Т. Болотова, а также наполнить их семечками тыквы и подсолнечника. 

Акция пройдет 12 ноября в 11.00. Вход свободный. 0+

вчера, в 21:03 +4
