В Богородицком дворце-музее и парке пройдет акция «Синичкин день»

Фото Тульского музейного объединения.

В Богородицком дворце-музее и парке пройдет экологическая акция в честь Синичкиного дня — старинного праздника встречи зимующих птиц.

«Наши предки заметили, что именно к 12 ноября синицы, предчувствуя холода, перебираются из лесов поближе к нам, в надежде на помощь и угощение. Богородицкий дворец-музей и парк приглашает вас продолжить эту добрую традицию!» — рассказали в пресс-службе Тульского музейного объединения.

Всех желающих приглашают прийти и развесить уже готовые кормушки в парке имени А. Т. Болотова, а также наполнить их семечками тыквы и подсолнечника.

Акция пройдет 12 ноября в 11.00. Вход свободный. 0+